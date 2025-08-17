"Соболев, конечно, заслуживает похвалы. Это единственный футболист "Зенита", который полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды! Борется! Да, ему не дано от Бога технических изысков. Зато какая страсть, какая самоотдача!" - цитирует Орлова "СЭ".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.
Вчера, 16 августа, петербуржцы на выезде сыграли вничью с московским "Спартаком" в 5 туре чемпионата России (2:2). Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболе вышел на замену во втором тайме и забил второй гол своей команды. Отметим, что к тому моменту команда Сергея Семака играла в меньшинстве - вторую желтую карточку на 51 минуте матча получил защитник Дуглас Сантос.
Орлов назвал единственного футболиста "Зенита", который полезен в каждом матче
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"