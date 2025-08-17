Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Орлов назвал единственного футболиста "Зенита", который полезен в каждом матче

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев, конечно, заслуживает похвалы. Это единственный футболист "Зенита", который полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды! Борется! Да, ему не дано от Бога технических изысков. Зато какая страсть, какая самоотдача!" - цитирует Орлова "СЭ".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

Вчера, 16 августа, петербуржцы на выезде сыграли вничью с московским "Спартаком" в 5 туре чемпионата России (2:2). Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболе вышел на замену во втором тайме и забил второй гол своей команды. Отметим, что к тому моменту команда Сергея Семака играла в меньшинстве - вторую желтую карточку на 51 минуте матча получил защитник Дуглас Сантос.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится