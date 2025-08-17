По информации источника, агента нападающего словенского "Радомлья" Нико Куковеца предложили кандидатуру футболиста "Крыльям Советов". Главный тренер самарцев дал добро на переговоры и хочет видеть нападающего в команде.
Нино Куковец выступает за "Радомлье" с 2023 года - за это время форвард вышел на поле в 74 встречах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 1 результативную передачу. Ранее нападающий выступал в составе академии итальянской "Фиорентины". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 300 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Sport24.
"Крылья Советов" могут подписать словенского форварда
Самарские "Крылья Советов" могут подписать словенского нападающего.
Фото: GETTY IMAGES