Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

"Крылья Советов" могут подписать словенского форварда

Самарские "Крылья Советов" могут подписать словенского нападающего.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, агента нападающего словенского "Радомлья" Нико Куковеца предложили кандидатуру футболиста "Крыльям Советов". Главный тренер самарцев дал добро на переговоры и хочет видеть нападающего в команде.

Нино Куковец выступает за "Радомлье" с 2023 года - за это время форвард вышел на поле в 74 встречах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 1 результативную передачу. Ранее нападающий выступал в составе академии итальянской "Фиорентины". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 300 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24.

