Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Бывший диетолог Роналду рассказал, обсуждали ли он с Криштиану переход в ЦСКА

Нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса рассказал об общении с Криштиану Роналду.
Фото: GETTY IMAGES
"Не обсуждал свой переход в ЦСКА с Роналду. Все знают про российский футбол. РПЛ одна из лучших лиг мира. Раньше российские команды и сборная хорошо выступали на международных соревнованиях. И Роналду это знает", - цитирует Блеса "СЭ".

Криштиану Роналду с января 2023 года выступает за саудовский "Аль-Наср", в феврале текущего года португальскому нападающему исполнилось 40 лет. Форвард является обладателем 5 "Золотых мячей", пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА и чемпионом Европы.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

