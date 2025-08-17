"Не обсуждал свой переход в ЦСКА с Роналду. Все знают про российский футбол. РПЛ одна из лучших лиг мира. Раньше российские команды и сборная хорошо выступали на международных соревнованиях. И Роналду это знает", - цитирует Блеса "СЭ".
Криштиану Роналду с января 2023 года выступает за саудовский "Аль-Наср", в феврале текущего года португальскому нападающему исполнилось 40 лет. Форвард является обладателем 5 "Золотых мячей", пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА и чемпионом Европы.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Бывший диетолог Роналду рассказал, обсуждали ли он с Криштиану переход в ЦСКА
Фото: GETTY IMAGES