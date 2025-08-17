"Я видел заметку про интерес "Сити" к Батракову. Дело в том, что скауты "Манчестер Сити" анализируют Алексея. Однако это ни для кого не секрет. Так было ещё в прошлом сезоне", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до 2029 года.
После 5 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. Вчера, 16 августа, "Локомотив" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в 5 туре Российской Премьер-Лиги (1:1).
Агент Батракова рассказал, какой английский клуб следит за полузащитником "Локомотива"
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал, какой европейский клуб следит за его клиентом.
Фото: ФК "Локомотив"