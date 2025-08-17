Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
ОренбургЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
Динамо
0 - 3 0 3
ЦСКАПерерыв
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Волга Ул
1 - 0 1 0
СКА-Хабаровск2 тайм
Нефтехимик
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
3 - 3 3 3
ЛилльЗавершен
Осер
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
Метц
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Анже
1 - 0 1 0
Париж1 тайм
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Агент Батракова рассказал, какой английский клуб следит за полузащитником "Локомотива"

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал, какой европейский клуб следит за его клиентом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я видел заметку про интерес "Сити" к Батракову. Дело в том, что скауты "Манчестер Сити" анализируют Алексея. Однако это ни для кого не секрет. Так было ещё в прошлом сезоне", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до 2029 года.

После 5 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. Вчера, 16 августа, "Локомотив" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в 5 туре Российской Премьер-Лиги (1:1).

