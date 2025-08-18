"Положительные моменты в игре "Динамо" — то, что команда не бросила играть, а собралась и вышла биться с ЦСКА на второй тайм. Создали много моментов. Мы это оцениваем положительно. Да, не удалось добиться результата, поскольку отставание в счёте было значительным к тому моменту", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Вчера, 17 августа, московское "Динамо" принимало на своем поле ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина уступила "армейцам" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе гостей отметились: Матеус Алвес, Милан Гаич и Матвей Кисляк, в составе бело-голубых - Денис Макаров.
После 5 сыгранных туров бело-голубые занимают 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. ЦСКА располагается на 3 строчке с 11 баллами.
В руководстве "Динамо" назвали положительные моменты в игре команды
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров оценил игру бело-голубых в матче 5 тура РПЛ с ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Динамо"