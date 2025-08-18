"Всё может быстро закончиться". Экс-игрок "Динамо" - о будущем Карпина

"Пока у ЦСКА и "Динамо" индивидуальные ошибки и реализация на разных уровнях. В обеих командах хорошие футболисты, поэтому даже сложно сказать, в чём проблема у "Динамо". Что касается будущего Валерия Карпина в клубе, если команда продолжит в том же духе, всё может быстро закончиться", - цитирует Граната "Чемпионат".
Вчера, 17 августа, московское "Динамо" принимало на своем поле ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина уступила "армейцам" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе гостей отметились: Матеус Алвес, Милан Гаич и Матвей Кисляк, в составе бело-голубых - Денис Макаров. После 5 туров бело-голубые с 5 набранными очками занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата страны.
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. В феврале 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат оценил текущую форму бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"