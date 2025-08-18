"Что касается Кирилла, то, мне кажется, мои прогнозы постепенно начинают сбываться. Сегодня это один из самых перспективных молодых футболистов в нашей стране. У парня очень высокая скорость, отличная техника. Он обладает качественной передачей. Борется. Сегодня он явно переиграл Касереса на своем фланге. Думаю, скоро мы увидим Глебова в большом, ведущем европейском клубе", - цитирует Газзаева "СЭ".
В текущем сезоне Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча. В ноябре текущего года футболисту исполнится 20 лет.
После 5 сыгранных туров ЦСКА располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. Вчера, 17 августа, команда Фабио Челестини на выезде одержала победу над столичным "Динамо" со счетом 3:1. В 6 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле тольяттинский "Акрон", который занимает 8 место в таблице с 6 баллами в своем активе.
Газзаев назвал футболиста ЦСКА, который может заиграть в Европе
Фото: ПФК ЦСКА