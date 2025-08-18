Матчи Скрыть

Матч между "Акроном" и "Локомотивом" в 13-м туре РПЛ может пройти в Саранске

"Локомотив" и "Акрон" могут сыграть на стадионе "Мордовия Арена".
Фото: vk.com/mordoviaarenastadium
По информации источника, матч 13-го тура РПЛ, в котором тольяттинский "Акрон" сыграет против московского "Локомотива", планируется провести не на домашнем стадионе "Солидарность Самара Арена", в связи с подготовкой арены к форуму "Россия - спортивная держава".

Сообщается, что, скорее всего, команды встретятся в Саранске.

Игра запланирована на 25 октября, начало - в 18:00 по московскому времени.

"Акрон" набрал 6 очков в 5 турах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 13 баллами продолжает удерживать единоличное лидерство.

Источник: "Матч ТВ"

