Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

Брейдо: вероятность ухода Койта достаточно высокая

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал возможный уход из клуба форварда Секу Койта.
Фото: ПФК ЦСКА
"К нему есть как серьезный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая", - цитирует Брейдо "Матч ТВ".

Напомним, ранее представитель и брат игрока Мамаду Койта заявил, что нападающий переходит в турецкий "Генчлербирлиги".

25-летний форвард перебрался в ЦСКА прошлым летом в статусе свободного агента. Всего малиец провел за красно-синих 42 матча, в которых записал на свой счет 5 голов и 4 голевых паса. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится