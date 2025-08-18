Брейдо: вероятность ухода Койта достаточно высокая

"К нему есть как серьезный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая", - цитирует Брейдо "Матч ТВ".
Напомним, ранее представитель и брат игрока Мамаду Койта заявил, что нападающий переходит в турецкий "Генчлербирлиги".
25-летний форвард перебрался в ЦСКА прошлым летом в статусе свободного агента. Всего малиец провел за красно-синих 42 матча, в которых записал на свой счет 5 голов и 4 голевых паса. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2027 года.
Фото: ПФК ЦСКА