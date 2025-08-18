- С восстановлением всё нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе. Так что остается сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться, надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше.
Напомним, Тюкавин получил тяжелую травму в матче с "Ростовом" (1:1) в рамках 19-го тура прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Игрок перенес в Германии операцию на колене, срок восстановления должен был составить около полугода.
"Динамо" набрало по итогам 5 сыгранных туров пять очков и находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: ТАСС
"Но не раньше". Тюкавин рассказал, когда появится на поле в официальном матче
Форвард "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин сообщил, когда сможет вернуться к играм.
Фото: ФК "Динамо"