«Брали бесплатно. Тренер Фабио Челестини пришел и понял, что не рассчитывает на него. Как я понял, 400 тысяч евро аренда и 1,6 млн выкуп, по-моему. 2 млн заработают на ровном месте на игроке, который в принципе не нужен главному тренеру», — отметил Бурлак «Матч ТВ».
Секу Койта стал игроком «армейцев» летом 2024 года, придя в клуб на правах свободного агента. С тех пор 25-летний форвард принял участие в 42 матча во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт малийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость Койта составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Бурлак — о возможной продаже Койта из ЦСКА: "армейцы" заработают €2 млн на ровном месте
Экс-защитник сборной России Тарас Бурлак оценил возможный уход нападающего Секу Койта из ЦСКА в турецкий клуб.
Фото: ФК ЦСКА