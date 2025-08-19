"Сейчас любой футболист будет усилением для "Динамо". Тем более Миранчук — хороший игрок, россиянин. Но "Динамо" нужен нападающий, как Конате из "Ахмата", Кассьерра, большой форвард. А рядом Макаров, Миранчук, Сергеев", - цитирует Терехина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что московское "Динамо" в летнее трансферное окно подпишет полузащитника "Сьона" Антона Миранчука. Россиянин выступает за швейцарский клуб с осени прошлого года. Миранчук попал в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы.
После 5 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 6 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на домашнем стадионе "Пари НН".
Терехин рассказал, кого нужно подписать московскому "Динамо"
Бывший игрок московского "Динамо" Олег Терехин рассказал, кого нужно подписать бело-голубым.
Фото: ФК "Сьон"