"Переговоры ведем с ним и его агентом. Нам интересен этот футболист, я его лично хорошо знаю", - цитирует Газизова Metaratings.
Павел Маслов покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за "Сочи" - футболист вышел на поле в 22 встречах и отметился 2 забитыми мячами.
Текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 450 тысяч евро. Ранее Маслов вызывался в юношеские сборные России.
В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном подписании экс-защитника "Спартака"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Павла Маслова.
Фото: ФК "Спартак"