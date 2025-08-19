Экс-президент "Локо": не считаю, что Самошников - большая потеря

"Локомотив" растит игроков, продает. Молодцы! Я не считаю, что уход Самошникова в "Спартак" — большая потеря. "Локомотиву" есть кем играть. Это абсолютно нормальная сделка", — приводит слова Смородской "Чемпионат".
Ранее спортивный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Ильи Самошникова, сообщил, что игрок готовится покинуть состав железнодорожников и перейти в московский "Спартак". В сезоне-2025/26 27-летний футболист выступил в двух матчах за "Локомотив", не отметившись результативными действиями. Его трудовое соглашение с клубом истекает летом 2027 года.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала готовящийся переход крайнего защитника команды Ильи Самошникова в "Спартак".
