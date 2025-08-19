Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
22:00
ОсасунаНе начат

Экс-президент "Локо": не считаю, что Самошников - большая потеря

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала готовящийся переход крайнего защитника команды Ильи Самошникова в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" растит игроков, продает. Молодцы! Я не считаю, что уход Самошникова в "Спартак" — большая потеря. "Локомотиву" есть кем играть. Это абсолютно нормальная сделка", — приводит слова Смородской "Чемпионат".

Ранее спортивный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Ильи Самошникова, сообщил, что игрок готовится покинуть состав железнодорожников и перейти в московский "Спартак". В сезоне-2025/26 27-летний футболист выступил в двух матчах за "Локомотив", не отметившись результативными действиями. Его трудовое соглашение с клубом истекает летом 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится