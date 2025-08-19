Пиняев – о переходе Самошникова в "Спартак": желаю удачи, кроме матчей с "Локомотивом".

"С Ильей Самошниковым хорошие отношения. Желаю меньше травм и удачи, кроме матчей с "Локомотивом", — приводит слова Пиняева "Чемпионат".
Самошников играл за "Локомотив" с лета 2023 года. В составе команды он принял участие в 70 матчах, в которых записал на свой счет пять голов и шесть результативных передач. Во вторник, 19 августа, стало известно о трансфере защитника в московский "Спартак". Соглашение игрока с клубом рассчитано на три года. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается 3,5 миллиона евро.
