Пиняев — о предложении от ЦСКА: именно я принял решение остаться в "Локомотиве"

«Ну вы же видите. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью. Поэтому вопросы излишни на эту тему. Верно ли, что именно я принимал решение по ЦСКА? Да, я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву». На данный момент я это чувствую», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Сергея Пиняева у «Локомотива», которая составляет 900 миллионов рублей. Однако Пиняев все равно отказался от перехода в ЦСКА.
В сезоне-2024/2025 Сергей Пиняев вышел на поле в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В текущем сезоне Пиняев принял участие в двух матчах, в которых забил 1 мяч.
Фото: ФК "Локомотив"