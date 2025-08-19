«Станковичу никак не удается построить игру. Нет никак хорошей фундаментальной командной игры. Так, по большому счету это «бей-беги». Ни комбинаций, ни каких?то интересных решений нет. Ну и, само собой, результат у команды отсутствует. Стало быть, дело в тренере. Надо думать о его отставке. Да он и сам говорит, что беспокоится о своем здоровье — пусть занимается здоровьем. Вот, если не покажет игру и результат в следующем матче, надо будет отправлять в отставку. Более того, он должен сам тогда уходить», — сказал Пономарев «Матч ТВ».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.
После 5 туров красно-белые располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Пономарев: результат у "Спартака" отсутствует. Стало быть, дело в тренере
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не сумел выстроить игру команды и должен задуматься об уходе.
Фото: ФК "Спартак"