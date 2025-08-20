Матчи Скрыть

Главный тренер "Сочи" оштрафован на 300 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Главный тренер "Сочи" Роберт Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства в матче с "Краснодаром" (1:5).
Фото: "Чемпионат"
- Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера "Сочи" Роберта Морено. Он сказал: "Сегодня было очень позорное судейство". Все выражения со словом "позор", которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением, - сказал Григорьянц "Чемпионату".

Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Сочи" завершился разгромной победой быков со счетом 5:1.

На данный момент команда Роберта Морено занимает последнее место в таблице РПЛ, имея в своем активе одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится