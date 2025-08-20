- Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера "Сочи" Роберта Морено. Он сказал: "Сегодня было очень позорное судейство". Все выражения со словом "позор", которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением, - сказал Григорьянц "Чемпионату".
Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Сочи" завершился разгромной победой быков со счетом 5:1.
На данный момент команда Роберта Морено занимает последнее место в таблице РПЛ, имея в своем активе одно очко.
Главный тренер "Сочи" оштрафован на 300 тысяч рублей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Главный тренер "Сочи" Роберт Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства в матче с "Краснодаром" (1:5).
Фото: "Чемпионат"