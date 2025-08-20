Главный тренер "Сочи" оштрафован на 300 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Главный тренер "Сочи" Роберт Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства в матче с "Краснодаром" (1:5).

Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Сочи" завершился разгромной победой быков со счетом 5:1.



- Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера "Сочи" Роберта Морено. Он сказал: "Сегодня было очень позорное судейство". Все выражения со словом "позор", которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением, - сказал Григорьянц " Чемпионату ".