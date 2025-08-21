Червиченко - о легионерах в "Зените": это позор для лидера нашего футбола

"Если ЦСКА наигрывает молодёжь, понимая, что лимит близок, и надо своими сильно разбавлять, то "Зенит" этим вообще не занимается. В матче со "Спартаком" вышел только один россиянин на поле. Это позор для команды, которая является лидером нашего футбола! И которая оспаривает у "Спартака" звание народной и самой любимой", - сказал Червиченко в интервью Metaraitings.
В субботу, 16 августа туре "Зенит" сыграл вничью на выезде со "Спартаком" (2:2). Забитыми мячами у петербуржцев отметились Матео Кассьерра и Александр Соболев. В основном составе у команды Семака на поле из родившихся в России вышел только вратарь Денис Адамов. Но также не считались легионерами Дуглас Сантос и Нуралы Алип. Бразилец в прошлом году получил российский паспорт, а казахстанец не считается за иностранца, потому что его страна входит в ЕАЭС.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают девятое место с шестью набранными очками. В шестом туре чемпионата России петербуржцы примут на "Газпром Арене" махачкалинское "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Отметим, что в “Зените” бразильские футболисты в этом сезоне ещё не отметились ни одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что в сезоне-2026/27 на поле смогут выйти лишь пять легионеров, а в заявке будет 10. Сейчас действует схема 8 легионеров на поле и 13 в заявке.
Фото: ФК "Зенит"