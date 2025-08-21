Матчи Скрыть

Экс-защитник "Спартака": на рынке мало хороших тренеров с российским паспортом

Бывший защитник "Спартака" Рамиз Мамедов поделился мнением, кто может возглавить команду.
Фото: ФК "Спартак" Москва
- "Спартаку" можно подумать над возвращением Тихонова и Аленичева. Но всё равно в конце концов "Спартак" будет искать иностранца. Я к этому нормально отношусь. Сегодня на рынке мало хороших тренеров с российским паспортом. Поэтому клубы и ищут иностранцев, — сказал Мамедов в интервью Metaraitings.

Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 13 место с пятью очками. Красно-белые в этом сезоне выиграли только одну игру в чемпионате.

Следующий матч команда Станковича проведёт на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится