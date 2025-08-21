Экс-защитник "Спартака": на рынке мало хороших тренеров с российским паспортом

- "Спартаку" можно подумать над возвращением Тихонова и Аленичева. Но всё равно в конце концов "Спартак" будет искать иностранца. Я к этому нормально отношусь. Сегодня на рынке мало хороших тренеров с российским паспортом. Поэтому клубы и ищут иностранцев, — сказал Мамедов в интервью Metaraitings.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 13 место с пятью очками. Красно-белые в этом сезоне выиграли только одну игру в чемпионате.
Следующий матч команда Станковича проведёт на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Спартак" Москва