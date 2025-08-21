Матчи Скрыть

Бубнов оценил игру вратаря "Спартака" в матче с "Зенитом"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов оценил игру голкипера красно-белых Александра Максименко в матче 5 тура РПЛ с "Зенитом" (2:2).
Фото: "Чемпионат"
- Я ему [Станковичу] сказал, ни в коем случае не ставить Максименко. Такой гол пустил — это кошмар вообще! В ближнем стоит, вообще рядом со штангой, как там можно было пропустить этот гол? Если он после этого ещё Помазуна не поставит, то я тогда не знаю, тогда большие к нему вопросы, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, 16 августа состоялся матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Маркиньос и Жедсон Фернандеш, за гостей голы забивали Матео Кассьерра и Александр Соболев.

На данный момент "Спартак" занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 5 матчах.

