Тимощук назвал цель "Зенита" в матчах с махачкалинским "Динамо" и "Пари НН"

- Сейчас нам нужно только шесть очков, но и до этого цель была набирать максимальное количество. К сожалению, стартовали не очень хорошо, но все осознают важность каждого матча. Мы, естественно, не хотим терять очки, поэтому приложим максимум усилий в матчах с "Динамо" и "Пари НН", - передаёт слова Тимощука Metaratings.ru.
До сентябрьской паузы ФИФА "Зениту" из Санкт-Петербурга предстоит провести два матча Российской премьер-лиги. 23 августа сине-бело-голубые сыграют на своём поле с "Динамо" из Махачкалы. 30 августа петербуржцы также дома встретятся с "Пари Нижним Новгородом". Между этими матчами "Зениту" также предстоит выезд на Урал на матч Кубка России с "Оренбургом" 26 августа.
В 5 матчах РПЛ "Зенит" набрал 6 очков и занимает в турнирной таблице лиги девятое место.
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук ответил на вопрос о целях сине-бело-голубых в двух ближайших матчах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"