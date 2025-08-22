Рязанцев: главное открытие сезона - Челестини

- Главное открытие сезона — Челестини. Многие считали, что ЦСКА после ухода Николича откатится назад, однако все видят, на каком хорошем ходу сейчас команда. Вполне вероятно, у ЦСКА сейчас есть какой-то багаж Николича, но с каждой игрой мы всё больше и больше видим рисунок игры нового главного тренера.
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА этим летом. Швейцарский специалист сменил на этой должности Марко Николича, ушедшего в греческий АЕК.
Под руководством Челестини "армейцы" обыграли действующего чемпиона страны и завоевали Суперкубок России (1:0).
По итогам пяти прошедших туров московская команда набрала 11 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. От первого места красно-синие отстают на данный момент на два балла.
Бывший футболист сборной России Александр Рязанцев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
