Рязанцев: главное открытие сезона - Челестини

Бывший футболист сборной России Александр Рязанцев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
- Главное открытие сезона — Челестини. Многие считали, что ЦСКА после ухода Николича откатится назад, однако все видят, на каком хорошем ходу сейчас команда. Вполне вероятно, у ЦСКА сейчас есть какой-то багаж Николича, но с каждой игрой мы всё больше и больше видим рисунок игры нового главного тренера.

Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА этим летом. Швейцарский специалист сменил на этой должности Марко Николича, ушедшего в греческий АЕК.

Под руководством Челестини "армейцы" обыграли действующего чемпиона страны и завоевали Суперкубок России (1:0).

По итогам пяти прошедших туров московская команда набрала 11 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. От первого места красно-синие отстают на данный момент на два балла.

Источник: Legalbet

Опубликовал:
Напечатать
