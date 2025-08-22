"Оренбург" - "Ахмат": где смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 22 августа "Оренбург" на своём поле примет грозненский "Ахмат" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляцию матча будет доступна на телеканала "Матч Премьер", интернет портал Rusfootball.info проведёт текстовую трансляцию матча.
После пяти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на 10 месте в турнирной таблице чемпионата России с пятью очками, а подопечные Станислава Черчесова занимают седьмую позицию, набрав шесть очков.
"Оренбург" - "Ахмат"": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 6-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"