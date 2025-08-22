Матчи Скрыть

Медведев считает, что для натурализации легионера необходимо желание футболиста

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался, с чем связана натурализация легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
"Натурализация легионеров не связана с действующим или будущими лимитами. Помимо выполнения требования по времени игры в России, а таких игроков во всех командах единицы, необходимы желание и стремление футболистов", - сказал Медведев в интервью "РИА Новости Спорт".

Ранее сообщалось, что с сезона 2026/27 планируется ввести ограничение до нахождения пяти иностранцев на поле одновременно. В заявку можно будет внести до 10 легионеров. С таким предложением выступил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Он сообщил, что приказ будет подписан до конца года.

На данный момент на поле можно выпускать восемь легионеров одновременно, а заявлять до 13 иностранцев.

На данный момент в составе "Зенита" присутствует 13 легионеров, не считая получившего в прошлом году российский паспорт Дугласа Сантоса и казахстанца Нуралы Алипа.

