Черданцев: круто, что появился такой тренер как Челестини

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился впечатлениями об игре ЦСКА на стате нового сезона чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
"Очень круто, что появился такой тренер как Челестини, который ставит атакующий футбол на максимальных скоростях, команда этот стиль игры понимает и имеет силы в такой футбол играть. Круто, что выделяются русские футболисты, Глебов и Кисляк стали лидерами команды", - сказал Черданцев в интервью "Матч ТВ".

После пяти туров команда Фабио Челестини располагается на третьем месте в российском чемпионате, имея в своем активе 11 очков.

ЦСКА не проигрывает в Российской Премьер-Лиге на протяжении 19 матчей. Последний раз "армейцы" уступили в ноябре 2024 года "Ростову" (1:2).

Следующий матч в рамках шестого тура РПЛ ЦСКА проведёт дома против "Акрона". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.

Опубликовал:
