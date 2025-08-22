Юсупов - о Глушенкове: просто прооигрывает конкуренцию

"Когда Глушенков приехал, он забивал и был лидером. Сейчас у него было игровое время, но, пока, он не смог забить. Возможно, дело не в разногласиях с Семаком. Всё-таки в "Зените" большая конкуренция, Максим же не в условной "Уфе" играет. В клубе много сильных игроков и, может быть, он просто проигрывает конкуренцию", - сказал Юсупов в интервью "СЭ".
Максим Глушенков перешёл в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Полузащитник подписал соглашение с сине-бело-голубыми до 2028 года. В минувшем сезоне он провёл за петербургскую команду 266 матчей, отличился 11 забитыми голами и отдал две голевые передачи.
В этом сезоне Максим Глушенков принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
После пяти туров "Зенит" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. На групповой стадии Кубка России команда Семака одержала две победы над "Ахматом" (2:1) и "Рубином" (3:0).
Следующий матч "Зенит" проведёт дома против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Зенит"