«Не понимаю, на чём основаны слова президента «Сьона», у меня хорошие цифры по пробегу. Там была хорошая жизнь, но решил попрощаться. Поблагодарил всех. Не хочется философствовать, много об этом говорил. Но я точно не пожалел о переходе в «Сьон», — цитирует Миранчука «Чемпионат».
Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин усомнился в готовности футболиста к интенсивной беговой работе.
Напомним, о подписании контракта с Миранчуком динамовцы объявили 23 августа.
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи.
Антон Миранчук ответил на критику президента "Сьона"
Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал слова руководителя «Сьона» о своей физической готовности.
Фото: IMAGO