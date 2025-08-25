Матчи Скрыть

В "Пари НН" назвали место проведения домашнего матча с "Оренбургом"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал, где будет проведен домашний матч восьмого тура РПЛ с "Оренбургом"
Фото: ФК "Пари НН"
"Если с "Оренбургом" мы не сыграем в Нижнем Новгороде, то тогда будем играть в Саранске. Мы об этом договорились, нас всё устраивает, нас хорошо там приняли, люди приходят на футбол. Мы не играем дома, и там мы приобрели свой полудом. Пока наш стадион недоступен, будем играть в Саранске", – приводит слова Удальцова "Матч ТВ".

Напомним, "Пари НН" временно не может играть на арене в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами. В текущем сезоне команда Алексея Шпилевского проводила домашние встречи на стадионах в Казани, Грозном и Саранске. Матч восьмого тура РПЛ "Пари НН" с "Оренбургом" состоится 13 сентября. Начало – в 14:00 по московскому времени. По итогам шести туров РПЛ нижегородцы набрали три очка и на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице.

