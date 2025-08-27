Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Спортивный директор "Пари НН" рассказал о переговорах с футболистом Бундеслиги

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб заинтересован в приобретении боснийского форварда "Кёльна" Имада Рондича.
Фото: Global Look Press
"Интерес к Рондичу? Да, это правда. Мы общаемся, но сделка тяжёлая. Пытаемся понять, насколько реален сейчас трансфер из Бундеслиги в РПЛ. На данном этапе пока сложно оценить вероятность перехода. Некоторые трудности всё же есть", - сказал Удальцов в интервью Sport24.

Имад Рондич выступает за "Кёльн" с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне он сыграл девять матчей во второй Бундеслиге, забил один гол и помог команде выйти в высшую лигу. В первой части сезона форвард провёл 21 матч за польскую "Видзеву" и отличился девятью забитыми мячами. Ранее нападающий выступал за чешские клубы "Виктория Жижков" и "Слован". По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится