- "Зенит" — очень конкурентная команда. Изначально предполагали, что Зделар им подойдет, но что-то не устроило. В "Зените" он играл не так часто. Но всей ситуации мы не знаем. Команда думала, что Саша поможет, но другие игроки оказались выше классом. Он просто не подошел команде. Если его брал "Зенит", качества у него есть. Зделар мог бы помочь командам РПЛ.
Сегодня, 29 августа, "Зенит" официально объявил о том, что клуб и полузащитник Саша Зделар достигли договоренности о досрочном расторжении контракта.
30-летний сербский хавбек перебрался в Санкт-Петербург в феврале нынешнего года из московского ЦСКА. В составе сине-бело-гоулбых футболист принял участие в 10 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел на поле 453 минуты, отдал одну результативную передачу и получил одну желтую карточку.
Источник: "Чемпионат"
"Другие игроки оказались выше классом". Колыванов объяснил причину расставания "Зенита" со Зделаром
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал решение "Зенита" расторгнуть контракт с полузащитником Сашей Зделаром.
Фото: ФК "Зенит"