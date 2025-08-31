Глебов - об общении с Акинфеевым: разница в возрасте ощущается

"Сейчас мы с Акинфеевым общаемся спокойно - но разница в возрасте всё же почти в два раза, и она ощущается. Мы с Кисляком к Акинфееву обращаемся "Игорь Владимирович" - даже в игре", - сказал Глебов в интервью Sport24.
Вчера, 31 августа ЦСКА принимал дома "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. Счёт в матче открыл хавбек "армейцев" Матвей Кисляк на 36-й минуте, гости ответили точным ударом от Джона Кордобы на 44-й минуте после подачи углового.
После семи туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 15 очков.
Кирилл Глебов принял участие в этом сезоне в 11 матчах во всех турнирах за "армейцев", забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Фото: ПФК ЦСКА