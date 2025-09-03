Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Мостовой высказался о возможной продаже Жерсона в Саудовскую Аравию

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможной продаже полузащитника "Зенита" Жерсона в "Аль-Наср".
Фото: ФК "Зенит"
- Клуб нашёл способ не терять деньги, которые были потрачены на футболистов. За Жерсона заплатили € 30 млн и продадут в Саудовскую Аравию дороже, ведь там их не считают, - сказал Мостовой "Чемпионату".

Ранее появилась информация, что "Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по Жерсону.

Отмечается, что клуб из Саудовской аравии вернется с новым предложением об аренде с правом выкупа. Также утверждается, что сам Жерсон и его агент будут давить на "Зенит", чтобы петербургский клуб принял предложение.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.

