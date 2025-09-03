- Клуб нашёл способ не терять деньги, которые были потрачены на футболистов. За Жерсона заплатили € 30 млн и продадут в Саудовскую Аравию дороже, ведь там их не считают, - сказал Мостовой "Чемпионату".
Ранее появилась информация, что "Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по Жерсону.
Отмечается, что клуб из Саудовской аравии вернется с новым предложением об аренде с правом выкупа. Также утверждается, что сам Жерсон и его агент будут давить на "Зенит", чтобы петербургский клуб принял предложение.
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.
Мостовой высказался о возможной продаже Жерсона в Саудовскую Аравию
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможной продаже полузащитника "Зенита" Жерсона в "Аль-Наср".
Фото: ФК "Зенит"