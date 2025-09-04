Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Аршавин: жесткий лимит - это глупости - талантливому игроку легионер не помешает

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об ужесточении лимита на легионеров.
Фото: "Матч ТВ"
"На мой взгляд, жесткий лимит - это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьется", - цитирует Аршавина "РИА Новости Спорт".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона клубам Российской Премьер-Лиги будет позволено вносить в заявку 11 легионеров, выпускать на поле - 6 иностранных футболистов. На данный момент правила лимита разрешают вносить в заявку 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 8 иностранцев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами РПЛ, на котором будет обсуждать ужесточение лимита в чемпионате России. Также Дегтярев рассказал, что в Российской Премьер-Лиге может появиться потолок зарплат.

