Аршавин: жесткий лимит - это глупости - талантливому игроку легионер не помешает

"На мой взгляд, жесткий лимит - это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьется", - цитирует Аршавина "РИА Новости Спорт".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона клубам Российской Премьер-Лиги будет позволено вносить в заявку 11 легионеров, выпускать на поле - 6 иностранных футболистов. На данный момент правила лимита разрешают вносить в заявку 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 8 иностранцев.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами РПЛ, на котором будет обсуждать ужесточение лимита в чемпионате России. Также Дегтярев рассказал, что в Российской Премьер-Лиге может появиться потолок зарплат.
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об ужесточении лимита на легионеров.
