Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
Мальта1 тайм
Грузия
0 - 2 0 2
Турция1 тайм
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
Финляндия1 тайм
Гибралтар
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Радимов: "Динамо" не будет чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов высказался об игре "Динамо" под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда "Динамо" станет чемпионом и случится это при тренере Карпине? Не будет "Динамо" чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. По крайней мере, в этом сезоне — точно нет", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В семи стартовых турах Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" потерпело три поражения, дважды сыграло вничью и одержало две победы. Команда Валерия Карпина набрала восемь очков и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей бело-голубых отделяет всего два балла, а от топ-3 - семь очков.

В рамках 8-го тура чемпионата России "Динамо" примет на своем поле 13 сентября столичный "Спартак".

