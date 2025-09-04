Радимов: "Динамо" не будет чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим

"Когда "Динамо" станет чемпионом и случится это при тренере Карпине? Не будет "Динамо" чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. По крайней мере, в этом сезоне — точно нет", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В семи стартовых турах Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" потерпело три поражения, дважды сыграло вничью и одержало две победы. Команда Валерия Карпина набрала восемь очков и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей бело-голубых отделяет всего два балла, а от топ-3 - семь очков.
В рамках 8-го тура чемпионата России "Динамо" примет на своем поле 13 сентября столичный "Спартак".
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов высказался об игре "Динамо" под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"