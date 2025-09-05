Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

В Ассоциации футбола Ганы рассказали о состоянии потенциального новичка "Спартака"

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ганы Генри Асанте рассказал о прибытии защитника "Фенербахче", который близок к переходу в "Спартак", Александра Джику в национальную команду.
- Сегодня Джику прибыл в расположение национальной сборной Ганы из Москвы после прохождения медосмотра. С ним все хорошо. Подписал ли он контракт со "Спартаком"? Пока неизвестно, - сказал Асанте "СЭ".

Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.

