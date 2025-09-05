В Ассоциации футбола Ганы рассказали о состоянии потенциального новичка "Спартака"

- Сегодня Джику прибыл в расположение национальной сборной Ганы из Москвы после прохождения медосмотра. С ним все хорошо. Подписал ли он контракт со "Спартаком"? Пока неизвестно, - сказал Асанте "СЭ".
Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.
Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ганы Генри Асанте рассказал о прибытии защитника "Фенербахче", который близок к переходу в "Спартак", Александра Джику в национальную команду.