Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

"СЭ": полузащитник "Динамо" перейдет на правах аренды в "Пари НН"

Егор Смелов близок к уходу в аренду.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, атакующий полузащитник московского "Динамо" Егор Смелов в ближайшие дни перейдет на правах аренды в "Пари НН". Сообщается, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. Также отмечается, что нижегородцы получат право на выкуп 20-летнего футболиста.

В этом сезоне Смелов принял участие в двух матчах за основную команду бело-голубых в чемпионате и трех играх Кубка России, в которых провел на поле суммарно 228 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

