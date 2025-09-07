По данным источника, атакующий полузащитник московского "Динамо" Егор Смелов в ближайшие дни перейдет на правах аренды в "Пари НН". Сообщается, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. Также отмечается, что нижегородцы получат право на выкуп 20-летнего футболиста.
В этом сезоне Смелов принял участие в двух матчах за основную команду бело-голубых в чемпионате и трех играх Кубка России, в которых провел на поле суммарно 228 минут и не отличился результативными действиями.
Источник: "СЭ"
"СЭ": полузащитник "Динамо" перейдет на правах аренды в "Пари НН"
Егор Смелов близок к уходу в аренду.
Фото: ФК "Динамо"