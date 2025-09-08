Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Глушенков назвал свою оптимальную позицию на поле

Игрок "Зенита" Максим Глушенков рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"
- На доске — справа. Там нравится больше всего. Когда справа — создаю команде большинство, получаю для себя пространство, и меня никто не берет, - сказал Глушенков Sport24.

Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

