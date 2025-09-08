- На доске — справа. Там нравится больше всего. Когда справа — создаю команде большинство, получаю для себя пространство, и меня никто не берет, - сказал Глушенков Sport24.
Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.
Глушенков назвал свою оптимальную позицию на поле
Игрок "Зенита" Максим Глушенков рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"