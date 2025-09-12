Матчи Скрыть

Агент Мозеса: восстановление идет хорошо, скоро он будет готов играть

Футбольный агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы нападающего "Краснодара" Мозеса Кобнана, в беседе с Rusfootball.info высказался о восстановлении футболиста.
"Мозес получил травму еще в начале августа, но восстановление идет хорошо. В ближайшее время он будет доступен для участия в матчах", – сказал агент.

С августа футболист травмирован и не принимает участие в матчах команды. Мозес Кобнан выступает за "Краснодар" с января 2023 года. Нападающий провел за южан во всех турнирах 67 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 голевых передач. В текущем сезоне на счету Мозеса 4 матча, в которых он отметился 1 голом.

