- Я не понимаю одного — зачем на матч "Динамо" и "Спартака" назначили молодого судью Егора Егорова, у которого на данный момент всего 16 матчей практики. Только что ведь был печальный опыт, когда судил Шафеев, испортил матч "Краснодара" и ЦСКА. Мне кажется, это просто назло делается, когда неопытных назначают на такие матчи. Ладно, один раз решили попробовать, но ведь категорически не получилось. Но нам тут же второй матч такой "дарят". Я думаю, что вероятность судейского скандала 100%.
Сегодня, 13 сентября, состоится московское дерби между "Динамо" и "Спартаком", которое пройдет в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Матч на стадионе "ВТБ Арена" начнется в 16:45 по столичному времени. Главным арбитром встречи назначен Егор Егоров.
Напомним, в центральном матче прошлого тура чемпионата России встречались ЦСКА и "Краснодар" (1:1). ЭСК РФС поддержала решения главного судьи игры Рафаэля Шафеева в двух решениях, однако посчитала ошибочным не назначить пенальти в ворота краснодарской команды за игру защитника рукой в собственной штрафной площади в концовке поединка.
Источник: "РБ Спорт"
"Вероятность скандала 100%". Радимов - о выборе арбитра на дерби "Динамо" - "Спартак"
Фото: "Чемпионат"