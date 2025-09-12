Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:00
ОренбургНе начат
Ахмат
16:45
ЛокомотивНе начат
Динамо
16:45
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
17:00
Спартак КостромаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
14:30
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
СандерлендНе начат
Борнмут
17:00
БрайтонНе начат
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ньюкасл
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
17:00
ЛидсНе начат
Вест Хэм
19:30
ТоттенхэмНе начат
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ОвьедоНе начат
Реал Сосьедад
17:15
Реал МадридНе начат
Атлетик
19:30
АлавесНе начат
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
16:00
ПармаНе начат
Ювентус
19:00
ИнтерНе начат
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
КельнНе начат
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
НантНе начат
Страсбург
20:00
ГаврНе начат
Осер
22:05
МонакоНе начат

"Вероятность скандала 100%". Радимов - о выборе арбитра на дерби "Динамо" - "Спартак"

Фото: "Чемпионат"
- Я не понимаю одного — зачем на матч "Динамо" и "Спартака" назначили молодого судью Егора Егорова, у которого на данный момент всего 16 матчей практики. Только что ведь был печальный опыт, когда судил Шафеев, испортил матч "Краснодара" и ЦСКА. Мне кажется, это просто назло делается, когда неопытных назначают на такие матчи. Ладно, один раз решили попробовать, но ведь категорически не получилось. Но нам тут же второй матч такой "дарят". Я думаю, что вероятность судейского скандала 100%.

Сегодня, 13 сентября, состоится московское дерби между "Динамо" и "Спартаком", которое пройдет в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Матч на стадионе "ВТБ Арена" начнется в 16:45 по столичному времени. Главным арбитром встречи назначен Егор Егоров.

Напомним, в центральном матче прошлого тура чемпионата России встречались ЦСКА и "Краснодар" (1:1). ЭСК РФС поддержала решения главного судьи игры Рафаэля Шафеева в двух решениях, однако посчитала ошибочным не назначить пенальти в ворота краснодарской команды за игру защитника рукой в собственной штрафной площади в концовке поединка.

Источник: "РБ Спорт"

