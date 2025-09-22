КДК оштрафует "Спартак" за неприезд автобуса к "Крыльям Советов" перед матчем РПЛ

«Неприезд автобуса к месту расположения «Крыльев Советов» для доставки команды на матч, в результате чего футболисты, тренерский состав и штаб «Крыльев» добирались на матч самостоятельно на такси. Это нарушение регламента соревнований футбольным клубом «Спартак», — заявил Григорьянц «СЭ».
«Спартак» встретился с «Крыльями Советов» в домашнем матче в воскресенье, 21 августа. Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. 19-летний Игнатенко открыл счет на 6-й минуте, забив единственный гол в ворота московской команды. Победу «Спартаку» принес дубль Угальде, который забил мячи на 52-й и 70-й минутах.
После этой встречи «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в своем активе 12 очков.
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» нарушил регламент перед матчем 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"