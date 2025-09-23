Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

"Локомотив" предложил Баринову новый контракт

В пресс-службе "Локомотива" рассказали о переговорах с Дмитрием Бариновым по новому контракту.
Фото: ФК "Локомотив"
"Клуб действительно предложил новый контракт капитану команды Дмитрию Баринову. Комментировать детали и ход переговоров мы не будем", - приводит слова представителя пресс-службы "СЭ".

Дмитрий Баринов выступает за столичный "Локомотив" с 2015 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 263 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 23 голевые передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона, рыночная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно полузащитник был интересен ЦСКА.

