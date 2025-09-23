Матчи Скрыть

"Думать мы никуда не уходили". Представитель Баринова - о возможном продлении контракта с "Локомотивом"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о переговорах с клубом по продлению контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
"Встреча с руководством "Локомотива" действительно была. Но никакого предложения нам озвучено не было. Павлу Банатину тоже никто не звонил и ничего не предлагал. Так что думать мы никуда не уходили", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".

Ранее в пресс-службе московского "Локомотива" сообщили, что клуб начал переговоры с полузащитником Дмитрием Бариновым по продлению контракта.

Дмитрий Баринов выступает за столичный "Локомотив" с 2015 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 263 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 23 голевые передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона, рыночная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро. Сообщалось, что в летнее трансферное окно полузащитник был интересен ЦСКА.

