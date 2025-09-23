"Рубин" направил обращение в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с "Акроном"

- "Рубин обратился по неназначенному пенальти на 67-й минуте в матче с "Акроном", - передает слова службы коммуникаций РФС "Матч ТВ".
В субботу, 20 сентября "Рубин" на выезде сыграл вничью против "Акрона" (2:2). Казанцы отыгрались по ходу встречи, проигрывая 0:2. В составе "Рубина" голами отметились Мирлинд Даку и Жак Сиве, а у тольяттинцев отличились Дмитрий Пестряков и Кристиян Бистрович.
На данный момент команда Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.
Следующую игру казанцы проведут против московского "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.