Смолов высказался о возможном завершении карьеры

Нападающий "БроукБойз" Федор Смолов рассказал о мотивации продолжать играть в футбол.
"Такой вид футбола всё больше меня убеждает, что пора заканчивать. Для меня лично это трудно назвать футболом. Мотивирует, что еще есть желание и силы. Всё зависит от предложений", - приводит слова Смолова "Чемпионат".

В прошлом сезоне Федор Смолов выступал за "Краснодар", в составе которого впервые в карьере стал чемпионом России. Летом нападающий стал свободным агентом.

В текущем сезоне форвард выступал за медиафутбольный клуб "БроукБойз" в Кубке России - сегодня, 23 сентября, команда вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив саратовскому "Соколу" со счетом 0:2.

