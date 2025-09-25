Матчи Скрыть

Сычев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, кого считает лучшим тренером в РПЛ на данный момент.
- Андрей Викторович – один из лучших. Подготовить команду с нуля и сразу показывать достойную игру – это сильно. Физическая готовность команды впечатляет, - сказал Сычев Metaratings.

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются третьем месте в РПЛ с 17 очками.

