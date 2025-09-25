Сычев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент

- Андрей Викторович – один из лучших. Подготовить команду с нуля и сразу показывать достойную игру – это сильно. Физическая готовность команды впечатляет, - сказал Сычев Metaratings.
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются третьем месте в РПЛ с 17 очками.
