"Я впечатлён. РПЛ - очень сильный, требовательный с точки зрения физики чемпионат. Уже в первой игре я это почувствовал. В конце матча с "Динамо" я даже устал, потому что не привык там много бегать во время игры. Также могу отметить, что в РПЛ очень сильные нападающие, габаритные, навязывают много борьбы. Буду привыкать, адаптироваться и стараться совершенствовать свои качества", - сказал Ву в интервью "РБ Спорт".
Камерунский защитник Кристофер Ву стал новичком "Спартака" 5 сентября. 23-летний футболист, ранее выступавший за "Ренн", присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Пока он сыграл за красно-белых два матча, не отметившись голевыми действиями.
За два года во французском клубе Кристофер Ву провёл 60 матчей и забил 2 гола. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 5,5 млн евро.
После девяти туров "Спартак" находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 15 очков.
Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт дома против "Пари НН". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Защитник "Спартака" Ву - об уровне РПЛ: не привык так много бегать во время игры
Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак" Москва