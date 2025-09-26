"Я могу сказать: "Привет!", "Доброе утро!", "Как дела?", "Меня зовут Кристофер". Я начал немного учить русский язык в приложении "Дуолинго", а также сегодня у меня будет первое занятие по русскому языку с нашим переводчиком, потому что у меня есть желание изучать русский язык", - цитирует Ву Metaratings.
Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил четырехлетний контракт. Защитник провел за красно-белых 2 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего камерунца в 6 миллионов евро.
После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В воскресенье, 28 сентября, красно-белые примут на своем поле "Пари НН" в матче 10 тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.
Легионер "Спартака": у меня есть желание изучать русский язык
Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал об изучении русского языка.
Фото: ФК "Спартак"