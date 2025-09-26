Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Легионер "Спартака": у меня есть желание изучать русский язык

Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал об изучении русского языка.
Фото: ФК "Спартак"
"Я могу сказать: "Привет!", "Доброе утро!", "Как дела?", "Меня зовут Кристофер". Я начал немного учить русский язык в приложении "Дуолинго", а также сегодня у меня будет первое занятие по русскому языку с нашим переводчиком, потому что у меня есть желание изучать русский язык", - цитирует Ву Metaratings.

Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил четырехлетний контракт. Защитник провел за красно-белых 2 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего камерунца в 6 миллионов евро.

После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В воскресенье, 28 сентября, красно-белые примут на своем поле "Пари НН" в матче 10 тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

