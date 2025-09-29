Матчи Скрыть

Непомнящий: с такой атакой, как у ЦСКА, до золота не доберешься

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА набрал свои очки и находится сейчас на первом месте, но с такой атакой, как у армейцев, до золота не доберешься. Очень слабая реализация. Приходится защитникам забивать. Мусаев пока потерял форму. Он работает и пашет, свои будет забивать. Но этого недостаточно", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

После 10 сыгранных туров ЦСКА располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранными очком в своем активе. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком".

Напомним, что ЦСКА на данный момент является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России, а также бронзовыми призером чемпионата страны. Летом команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов.

