Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Ливай Гарсия недоволен своей игрой в "Спартаке"

Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия прокомментировал свою результативность в команде.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Конечно, я много чем недоволен. Надо работать над собой и улучшать игру. Тут дело только в работе над собой", - сказал Гарсия в интервью "Матч ТВ".

Ливай Гарсия перешёл к красно-белым в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 11 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

После 10 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет против ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 5 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится